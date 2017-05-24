В пяти районах города теплосети проверят на прочность

В среду, 24 мая, пройдут испытания теплосетей в Выборгском, Калининском, Колпинском, Невском и Пушкинском районах.



В Выборгском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной Б. Сампсониевский 85 к.3 и Выборгская набережной, 25.



В Калининском районе испытания затронут магистральные и распределительные тепловые сети от котельной в границах: улиц Руставели,Бутлерова, С. Ковалевской, Верности, проспектов: Северного, Пискаревского, Шафировского, Меньшиковского, Непокоренных.



В Колпинском районе пройдут испытания на распределительных тепловых сетях от котельной Дорожная 13 к.2.



В Невском районе будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении: от 2 Правобережной котельной, включая квартала: 9А, 13, 14 (часть), 16, 16А 17, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26 СУН, по схеме в тупик: ТК-43 по Искровскому проспекту, ТК-8 по проспекту Пятилеток, ТК-94 по улице Коллонтай, ТК-80А по Товарищескому проспекту в гра-ницах улиц: Ванеева, Ворошилова, Латышских Стрелков, Кржижановского, Лопатина, Подвойского, Товарищеского проспекту, улице Коллонтай, улице Белышева, улице Подвойского, улице Нерчинская, улице Коллонтай, Дальневосточный проспекту, улице Еремеева, улице Складская, улице Зольная, а также:



в границах улиц: Ткачей, Седова, Крупской, Бабушкина,



в границах: проспекта Елизарова, улиц Невзоровой, О.Бергольц, Удездного проспекта,



в границах: проспект Елизарова, улица Седова и местным проспекту вдоль д.31,35,37 по проспекту Елизарова,



в границах улиц : Зубковская, Седова, проспект Елизарова, улица Невзоровой,



а также тепловые сети от котельной Ткачей,70.



В Пушкинском районе испытания затронут распределительные тепловые сети от котельной улице Берозовая, 18а.



С 22 мая ГУП «ИЭК СПб» приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. При этом накануне, 23 мая, два повреждения труб произошли в Приморском районе Петербурга.

Так, теплосеть прорвало у дома №117 по улице Савушкина, после чего вода залила проезжую часть. Очевидцы сообщали, что некоторые автомобили по кузов едут в воде.

Кроме того, на Богатырском проспекте накануне прорвало трубу - фонтан воды достигал высоты шестого этажа.