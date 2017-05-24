В метро Петербурга пройдет учебная тревога

В среду, 24 мая, на станциях метро "Петроградская", "Чкаловская", "Крестовский остров" и "Старая деревня" проверят систему оповещения пассажиров. Тестирование приурочили к предстоящим матчам Кубка конфедераций.

Учебная тревога начнется в 11:32 и завершится через шесть минут. Тестирование начнется с речевого сообщения о комплексной проверке, из которого можно будет узнать о порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, а также сигналах и средствах оповещения.

По завершению проверки пассажиры будут оповещены об этом.