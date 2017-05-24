В Петербурге 24 мая будет +18 градусов

Лучшее в Петербурге

Солнце и лебедь: пять необычных фонтанов Петербурга

Многие фонтаны Северной столицы построены еще в 17 и 18 веках, однако они продолжают появляться и по сей день - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает истории самых «молодых» фонтанов города на Неве.

Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.