Ученые опровергли миф о пользе бокала вина в день

Канадские ученые провели исследование о пользе выпитого бокала вина перед обедом.

По их мнению, ни количество, ни цвет вина не спасают от болезней, а скорее тонизирующе действуют на организм человека, передает ИА Nation News со ссылкой на профильные СМИ.

Ученые считают, что вино не предупреждает болезни сердца и не замедляет их течение - человек чувствует себя хорошо после выпитого лишь потому, что организм это позволяет.

Также на укрепление этого мифа работает умеренное употребление алкоголя пожилыми людьми. Но ученые подчеркивают, что не вино дало возможность этим людям дожить до преклонных лет, а вот хорошее здоровье позволяет им употреблять алкоголь и в возрасте.