В Петербурге суд вынес приговор двум вербовщикам ИГИЛ

Московский окружной военный суд по итогам выездного заседания в Петербурге приговорил к 6 и 6,5 годам лишения свободы двух вербовщиков ИГИЛ (запрещена в РФ).

Оба приговоренных являются выходцами из Таджикистана. Они были задержаны в мае 2015 года. По версии следствия, они вербовали людей для участия в ИГИЛ. Во время обысков у арестованных была изъята взрывчатка и религиозная литература передает РИА Новости.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, которые предусмотрены частью 1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка, вооружение подготовка или финансирование террористической деятельности), а также в незаконном обороте взрывчатых веществ.