УФАС обязало «Военмех» повторно выбрать подрядчика нового корпуса

Петербургское УФАС предписало «Военмеху» заново провести аукцион по строительству учебно-лабораторного корпуса.

Антимонопольщики Северной столицы рассмотрели жалобу строительной компании «Эн-Системс», которая привлекла внимание ведомства к условиям конкурса по строительству нового корпуса Балтийского технического университета.

В итоге УФАС признало эти претензии частично обоснованными.

Так, комиссия антимонопольного ведомства согласилась с тем, что заказчик установил противоречивые требования в инструкции по заполнению заявки. Помимо этого, от подрядчика требовалось включить в рабочую документацию товары и оборудование, которые были произведены в России или странах Таможенного союза. При этом закон не обязывает указывать происхождение товара при формировании первых частей заявок

В итоге ФАС установило, что для устранения всех нарушений заказчику необходимо отменить все протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, внести изменения в документацию и провести закупку в соответствии с законодательством.

Заказчиком этого конкурса выступило министерство образования. Будущий подрядчик должен будет соорудить учебно-лабораторный корпус на 1-й Красноармейской улице за 17 месяцев. Начальная стоимость контракта - 381 млн рублей.