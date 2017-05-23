Десятиклассник из Петербурга получил «малую Нобелевскую премию»

Школьники из Петербурга завоевали награды на Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений учащихся Intel ISEF 2017, который состоялся в Лос-Анджелесе.

Десятиклассник Савелий Новиков, получил так называемую "малую Нобелевскую премию" или (Grand Award) четвертой степени. Кроме того, школьник также стал лауреатом Special Award второй степени за свой проект "Обобщенные тождества Якоби и Якобиевы элементы группового кольца симметрической группы".

Еще один старшеклассник из Северной столицы, Дмитрий Михайловский, завоевал премию Speсial Award 3 степени, которая вручается Американским математическим обществом. Работа школьника носит название "Тождества Моноида Перкинса и Задача Тысячелетия"



Всего в финале конкурса приняли участие 1778 победителей крупнейших научных конкурсов из 78 стран мира.