Режиссер Серебренников проходит как свидетель по делу о растрате

Худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра. Именно в рамках него во вторник, 23 мая, проводятся обыски, передает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Источник информагентства заявил, что следователи проводят обыски в московской квартире и на работе Серебренникова в рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ (растрата) в отношении неустановленных чиновников департамента культуры столицы.

"По предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 млн долларов", - сказал источник.

Представитель правозащитной организации "Русь Сидящая", защитник Серебренникова Алексей Федяров сообщает, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого.

Ранее стало известно, что утром во вторник, 23 мая, к худруку московского «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову пришли сотрудники правоохранительных органов.

Прежде режиссер Кирилл Серебренников принимал участие в протестных акциях «Стратегия-31» и «За честные выборы!». После российско-грузинского конфликта 2008 года выразил готовность пройтись по Москве с плакатом «Я — грузин».

Позже он подписывал открытые письма с призывом к освобождению из заключения Светланы Бахминой и участниц группы «Pussy Riot». Высказывался против ужесточения законодательства о митингах, запрета гражданам США усыновлять российских детей-сирот, ограничения прав ЛГБТ.