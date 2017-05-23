Ремонт в тоннеле петербургской дамбы продлили до 28 мая

Дорожные ремонтные работы, которые начались 17 мая в Невском транспортном отсеке автодорожного тоннеля Комплекса защитных сооружений (КЗС), продлены до 28 мая.

Изначально планировалось, что они завершатся во вторник, 23 мая.

До 28 мая движение транспорта будет организовано по Финской стороне тоннеля.

Дирекция КЗС приносит извинения жителям и гостям города за временные неудобства.