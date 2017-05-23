Смольный предложил владельцам хостелов покупать аварийные квартиры

Власти Северной столицы предлагают бизнесу скупать или брать в долгосрочную аренду аварийные квартиры, чтобы обустраивать там хостелы.

По мнению руководства города, это может дать возможность увеличить количество мест размещения гостей предстоящего чемпионата мира по футболу, сообщают «Известия» со ссылкой на городской фонд имущества.

Вторая проблема, которая может быть решена таким путем, — ремонт аварийного жилья, на который не хватает средств. В настоящий момент начался осмотр таких квартир потенциальными инвесторами.

Кроме квартир инвесторам предлагают обратить внимание и на нежилые помещения. Сейчас городские комитеты по инвестициям и имущественным отношениям готовят список из двух десятков объектов, относящихся к такому типу. Торги могут пройти этим летом.

Предполагается, что речь пойдет о 150–200 объектах под хостелы в разных районах города.

На хостелы в РФ приходится от 20 до 40% всего гостиничного рынка. В столице в многоквартирных домах расположено порядка 75% хостелов, в Петербурге — до 80%. Всего в Северной столице около 1200 малых объектов размещения, из них более 300 — хостелы.