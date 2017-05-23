Из-за ПМЭФ-2017 в Петербурге закроют минимум 1600 парковочных мест

Со следующей среды, 31 мая, в Северной столице начнут действовать ограничения движения в связи с ПМЭФ-2017. Они продлятся до 4 июня.

В это время будет закрыта часть парковочных мест у крупных магазинов и в аэропорту. В среднем с каждой парковочной точки снимут по 300 мест - всего 1600 мест.

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В частности, стоянка будет ограничена возле крупных магазинов (таких как ТРЦ «Лето» или «OBI») на Пулковском шоссе. В ограничительный список также вошли стоянки аэропорта Пулково. Специальные остановки для участников форума откроются у «Московской» и «Проспекта Ветеранов», а также у гостиниц и вокзалов.

Экономический форум пройдет с 1 по 3 июня, программа ПМЭФ в этом году станет самой насыщенной за всю историю форума. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня.