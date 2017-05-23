Петербургские инженеры создадут первый в мире электромобиль на солнечных батареях (ФОТО)

Минпромторг РФ поддержит проект Polytech Solar по созданию первого отечественного электромобиля на солнечных панелях, разработкой которого занимаются ученые Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Фото: pgpuspb / teitter.com

Polytech Solar будет весить не более 200 килограмм. Его максимальная скорость - 150 километров в час.

Электрокар будет получать энергию от солнечных панелей, установленные на крыше.

Корпус Polytech Solar будет сделан из композитных материалов отечественного производства. По форме автомобиль будет напоминать катамаран.