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Путин наградил сотрудников метро Петербурга за спасение пассажиров

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© Фото: tvc.ru

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Награды получили машинист поезда, инспектор службы контроля и дежурная по станции.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников петербургского метро, которые помогали пострадавшим при взрыве 3 апреля. Соответствующий документ опубликован накануне, 22 мая, на официальном портале правовой информации.

Медалями «За спасение погибавших» награждены машинист поезда Александр Каверин, инспектор службы контроля Альберт Сибирских и дежурная по станции Нина Шмелева.

Сотрудники петербургской подземки были награждены «за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях».

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало почти 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

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