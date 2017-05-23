Обыски в квартире режиссера Серебренникова могут быть связаны с хищениями в «Гоголь-центре»

Утром во вторник, 23 мая, к худруку московского «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом на своей странице в Facebook написала журналист и сооснователь общественной организации «Русь Сидящая» Ольга Романова.

Сотрудник «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа сообщил, что Романова нашла адвоката, «но все равно ад». По его словам, причина обыска, который проходит с утра, неизвестна. Дозвониться до режиссера Серебренникова у журналиста не получилось.

РБК со ссылкой на источник сообщает, что обыск у Серебренникова проводится по делу о хищениях в «Гоголь-центре». По его словам, Следственный комитет планирует допросить режиссера.

По словам журналистки Зои Световой, обыски проходят не только в квартире у худрука «Гоголь-центра», но и в самом учреждении культуры.

В данный момент к дому Серебренникова выехали правозащитники и адвокат. Правоохранительные органы официально не подтвердили факт обыска.

Кирилл Серебренников принимал участие в протестных акциях «Стратегия-31» и «За честные выборы!». После российско-грузинского конфликта 2008 года выразил готовность пройтись по Москве с плакатом «Я — грузин», подчеркнув нежелание «ссориться с народом, с которым связаны пожизненно культурными кодами, симпатиями, кинематографом, театром, всем-всем».

Позже он подписывал открытые письма с призывом к освобождению из заключения Светланы Бахминой и участниц группы «Pussy Riot». Высказывался против ужесточения законодательства о митингах, запрета гражданам США усыновлять российских детей-сирот, ограничения прав ЛГБТ.