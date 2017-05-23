В Петербурге 23 мая будет тепло и дождливо

Во вторник, 23 мая, в Северной столице местами возможен кратковременный дождь. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС по Петербургу.

Температура воздуха днем поднимется до +16…+18 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

«Ветер днем западный, северо-западный 5-10 м/с.», - также говорится в сообщении МЧС.