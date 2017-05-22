В России разработку вакцины от курения подстегнули антитабачные законы

Наибольшего успеха в разработке вакцины против курения достигли ученые в США, России и Индии, сообщают «Аргументы недели».

Американские специалисты из The Scripps Institute подтверждают, что люди, у которых в организме зафиксирован наиболее высокий уровень антиникотиновых антител, могут с помощью их разработки воздерживаться от курения на протяжении полугода. Вакцины из США увеличивает количество этих антител, которые, присоединяясь к никотину, снижают его негативное действие на мозг.

Разработки ученых из Индии ведутся в интересах военно-морского флота страны, в частности, моряков, несущих службу на подводных лодках.

В Российской академии наук изданию сообщили, что в РФ также занимаются антитабачными препаратами. Работа в этом направлении была усилена после введения противотабачных законов.

На данный момент в мире уже существуют препараты, воздействующие на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Однако их прием сопровождается риском негативных побочных эффектов, таких как появление симптомов депрессии и тяжёлые перепады настроения.