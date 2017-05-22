В Петербурге решено не открывать Кронверкскую набережную

Кронверкскую набережную, несмотря на обещания, так и не сделали двусторонней. В понедельник, 22 мая, автомобилисты продолжили сталкиваться с «кирпичом» по пути от Троицкого моста в сторону Биржевого.

Ранее в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) обещали, что Кронверкская набережная станет односторонней только на период с 23 апреля по 17 мая. После ожидалось, что для водителей должен наступить перерыв до 4 июня, когда ее закроют к Биржевому до 3 июля.

При этом по настоящий момент движение так и не было открыто. Проезд в сторону проспекта Добролюбова до сих пор является нарушением.