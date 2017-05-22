На КАД до 30 мая перекрыли две полосы

В Петербурге на КАД между транспортными развязками на пересечении с автодорогами к ММПК "Бронка" и "Ольгино-Симоногонт" перекроют две полосы движения, сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения на участке км 25+473 - км 40+000 внешнего кольца будут действовать в связи с работами по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

С 22 по 30 мая 2017 будут закрыты для движения 2 и 3 полосы движения, по 1 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Также будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 километров в час и направляющие стрелки со световой индикацией.