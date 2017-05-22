Пулково ожидает в 2017 году рекордного числа пассажиров

В Пулково ожидают рекордного пассажиропотока в 2017 году, передает АБН со ссылкой на коммерческого директора управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгения Ильина.

Предполагается, что пассажиропоток в этом году составит более 15 млн человек. Более точного прогноза пока дать невозможно, так как он корректируется каждый месяц. Ранее планировалось, что поток пассажиров в 2017 году составит 14,6 млн человек.

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Такой рост пассажиропотока происходит на фоне падения 2016 года.

Прошлый рекорд пассажирского аэропорта Северной столицы был установлен в 2014 году, когда пассажиропоток составил 14,2 млн человек.