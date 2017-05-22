Второй год подряд Дворцовый мост будут разводить под классическую музыку, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

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Как ухаживают за мостами

Проект «Поющие мосты» начнется в преддверии Дня города – 26 мая. После разводки Дворцового моста суда под ним будут проходить под музыку российских композиторов.

В КРТИ напоминают, что в нынешнем году Дворцовый мост разведут на час раньше, в 01:10. Пролеты будут подниматься и опускаться примерно за пять минут. Произведения классиков будут играть во время разводов моста до 3 сентября.