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За год доходы несовершеннолетних детей Кадырова выросли в 50 раз

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© Фото: Интерфакс

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Сам глава Чечни за 2016 год заработал в два раза больше, чем годом ранее.

В 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров заработал 11,46 млн рублей -  такую сумму он указал в декларации о доходах, которая сейчас опубликована на сайте администрации руководства Чечни.

Эта сумма в два раза больше той, которую Кадыров задекларировал годом ранее. В 2015 году его доход составил чуть более шести млн рублей.

В декларации указано, что глава региона владеет земельным участком площадью 3668 квадратных метра и жилым домом площадью 2344 квадратных метра. Они оба располагаются на территории РФ. Кроме того, Кадыров разделяет право пользования жилым домом площадью 300 квадратных метров вместе со своей супругой и 12-ю детьми.

В опубликованном документе также есть информация о доходах его членов семьи. За 2016 год жена Рамзана Кадырова заработала 2,1 млн рублей, а в 2015 году ее доход составил более 2,8 млн рублей. 

Двое несовершеннолетних детей Кадырова (их имена в декларации не указаны) в 2016 году заработали почти столько же, сколько отец — 9,952 млн рублей и 9,955 млн рублей. В прошлом году они заработали чуть более 200 тыс. рублей каждый. 

Согласно декларации, транспорта в собственности у главы Чечни нет.

Ранее стали известны доходы за 2016 год президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. В прошлом году президент России Владимир Путин заработал 8,8 млн рублей, что на 33 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Доходы Медведева также сократились с 8,8 млн до 8,58 млн. рублей.

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