В Петербурге легальные ларьки получат QR-коды

Все легальные торговые павильоны и объекты нестационарной торговли в Петербурге получат индивидуальные QR-коды для маркировки строений, сообщает Комитет имущественных отношений (КИО) Северной столицы.

Эти коды позволят идентифицировать пользователя земельного участка и установить законность использования надела. Кроме того, такие знаки дадут возможность получать информацию о торговом павильоне со смартфона.

Первыми QR-коды получат объекты торговли около станции метро «Пионерская». Всего планируется выдать более 7 тыс. кодов.

В прошлом году подобную практику опробовал Московский район, но, по словам зампреда КИО Александра Германа, проверить можно было только объекты, которые содержались в реестре Московского района.

В масштабах всего города QR-коды привязаны к Региональной геоинформационной системе (РГИС), которая позволяет идентифицировать объекты в их привязке с выданными разрешениями и картой.