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В «Ночь музеев» метро Петербурга перевезло более 71,5 тыс. пассажиров

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© Фото: Surfingbird

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Больше пассажиров петербургская подземка перевозила лишь на Новый год.

В «Ночь музеев», с 20 на 21 мая, петербургское метро перевезло около 71,5 тыс. пассажиров.

«Ночь музеев» в этом году, как и прежде, стала второй по популярности у ночных пассажиров, уступив первое место Новому году. Всего с минувшей пятницы на субботу метро воспользовались 71 586 человек, а в новогоднюю ночь пассажиров было около 165 тыс.

В честь музейной ночи на работу вышел и восстановленный к юбилею городской подземки ретро-состав. Поезд провез участников экскурсии в электродепо «Автово» по первой и третьей линиям, а затем совершил маршрут от «Площади Восстания» до «Автово».

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