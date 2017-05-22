Станцию метро "Ладожская" открыли после проверки

Станция метро "Ладожская" открыта на вход и выход пассажиров, сообщают в петербургской подземке.

Бесхозный предмет не представляет опасности. Станция метро не работала на вход и выход с 12:32. В это время поезда на платформе не останавливались.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибло.