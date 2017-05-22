Станция метро "Ладожская" закрыта на вход и выход

По делу о педофилии в петербургском детдоме задержан фотограф

По делу о педофилии в петербургском детдоме задержан фотограф

В Петербурге с начала года отправили на родину более 400 нелегальных мигрантов

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.

Сейчас в вестибюле станции идет проверка бесхозного предмета, сообщают в петербургской подземке.

В 12:32 станцию метро "Ладожская" закрыли на вход и выход.

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Как это сделано написать письмо Царская одежда: как производят меховые изделия «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира. все письма → прочитать письмо →