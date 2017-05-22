За неделю из Петербурга вывезли 4,5 тыс. тонн грязи

За минувшую неделю, с 15 по 22 мая, с улиц Северной столицы вывезли 4,5 тыс. тонн грязи и более 600 тонн мусора, сообщает пресс-служба Смольного.

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Фото: пресс-служба Смольного

За это время техника дорожных предприятий отработала более 5 тыс. смен, а работники ручного труда - более 7,5 тыс. смен.

На влажную уборку Петербурга было потрачено около 35 тыс. кубометров воды. Всего с начала мая было использовано более 118 тыс. кубометров воды. Всего с начала весны дорожники вывезли с улиц более 78,5 тыс. тонн грязи.

Фото: пресс-служба Смольного

Ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко негативно отозвался об уборке Петроградского района. «Честно говоря, я был просто удивлен состоянием улицы Красного Курсанта. Грязь, пакеты какие-то летают. Это мне напомнило историю в девяностые годы, когда все было запущено. В чем проблема — не знаю», - активно цитировали градоначальника СМИ 10 мая.

Как рассказал «Санкт-Петерубрг.ру» руководитель общественного проекта «Делайте ПРАВИЛЬНО!» Дмитрий Гусев, замеры пыли на этой улице показали превышение в несколько раз – до 1,2 килограмма пыли на квадратный метр.