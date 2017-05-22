В метро Петербурга к Кубку Конфедераций проверят систему оповещения

В петербургской подземке пройдет проверка системы централизованного оповещения. Она приурочена к предстоящим матчам Кубка конфедераций.

Проверка состоится в среду, 24 мая, с 11.32 до 11.38 на четырех станциях «фиолетовой и «синей» веток - «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская» и «Старая деревня».

В это время на станциях будет транслироваться информация, по которой можно будет узнать о порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, а также сигналах и средствах оповещения.

По завершению проверки пассажиры будут оповещены о об этом.