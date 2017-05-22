В Петербурге 22 мая будут дожди

В понедельник, 22 мая, в Северной столице ожидаются небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Днем будет южный, юго-западный ветер 3-8 метра в секунду. Температура воздуха в дневное время ожидается от +16 до +18 градусов.

«Атмосферное давление будет слабо понижаться», - также говорится в сообщении ведомства.