Петербуржцы добрались до работы на велосипедах (ФОТО)



ФОто:Петербург присоединился к международной акции «На работу на велосипеде». Жители города делятся фотоснимками флэшмоба в социальных сетях.

Такому перемещению по городу способствовала погода – пятница выдалась непривычно теплой, и столбик термометра приблизился к отметке в 20 градусов выше нуля.

Фото: kalinichenko_alexa, ann.fm / instagram.com

В специальных пунктах выдавали воду, фрукты и приятные подарки. В акции также приняли участие кафе, бары, магазины и веломастерские - они предоставили скидки для велосипедистов.

Фото: alena.shtark, im.your.soul.mate / Instagram.com

В акции участвовали и чиновники администрации города. Так, председатель петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин приехал на совещание в Смольный на велосипеде. Его подчиненные, в том числе замглавы Вадим Власов, чтобы добраться до работы, использовали тот же вид транспорта.

При этом вице-губернатор Петербурга Игорь Албин не решился кататься по любимому городу на велосипеде. Хотя за день до этого его пресс-служба анонсировала, что чиновник поддержит международную акцию.

Фото: krti.gov.spb.ru