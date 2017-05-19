За последнюю неделю 600 жителей Петербурга пострадали от клещей

За последние семь дней от укусов клещей пострадали 600 петербуржцев и 369 жителей Ленобласти. Чаще других страдают жители соседних регионов - Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также в Карелии.

Всего весной от клещей уже пострадали 1112 петербуржцев, в том числе 189 детей, сообщает начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия

Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За последнюю неделю зарегистрировано 5 заражений клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), из них 4 у детей - всего с начала сезона 11 случаев.

В 2016 году, по данным Роспотребнадзора, в Петербурге было выявлено 62 случая заражения клещевым энцефалитом, из них 8 у детей, а также 248 случаев заражения болезнью Лайма, из них 48 - среди детей. Два человека умерли.

В городе - в парках и скверах, а также в детских оздоровительных лагерях города и области началась акарицидная обработка территорий.