«МегаФон» полностью восстановил связь

Сотовый оператор «МегаФон» восстановил связь в Самаре, Казани, Саратове и Москве, сообщает пресс-служба компании.

По словам представителя «Мегафона» Петра Лидова, причина сбоя в работе оператора – ошибка программного обеспечения из-за перегрузки системы обработки данных. Он также добавил, что компания надеется полностью восстановить связь в течение ближайшего времени.

Прежде в компании напомнили, что звонить можно через интернет с помощью специального приложения eMotion, которое работает как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет. Стоимость звонков вычисляется по единому тарифу независимо от того, в какой точке мира находится абонент.

Ранее «Мегафон» сообщил о неполадках со связью. Они коснулись Москвы и ряда других российских городов. В Петербурге сотовый оператор работает без сбоев.