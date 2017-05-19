Петербуржцам предлагают помочь тяжело больной девочке

Благотворительная акция под названием «Чья-то жизнь уже не мелочь!» пройдет в Петербурге и других городах России в субботу, 20 мая.

Ее идея проста: любой желающий сможет принести и сдать содержимое своей копилки на одном из четырех пунктов в Гостином дворе и на Большой Морской, 24.

В Петербурге собранная сумма пойдёт на лечение тяжелобольной девочки - 17-летней Кати Гавриловой. У нее деформация позвоночника. Девочке необходима дорогостоящая поддерживающая конструкция, которая значительно облегчит её состояние. Стоимость всего лечения – более 800 тыс. рублей.

Пункты будут работать и в следующие выходные.

Организатор акции — фонд «Линия Жизни». Он проводит ее с 2009 года, и за это время удалось собрать более 19 млн. руб. и спасти 78 детей