Марафон «Забег» ограничит парковку в Петербурге

В Петроградском и Приморском районах Северной столицы 20 и 21 мая будет изменено движение в связи с проведением Всероссийского марафона «Забег».

Изменения вступают в силу с 22 часов 20 мая до 9 утра 21 мая.

Будет запрещено парковать на следующих участках:

- улица Рюхина от Морского проспекта до Северной дороги;

- Северная дорога от улицы Рюхина до Яхтенного моста;

- Приморский проспект от Яхтенной улицы до д. 167, к. 1 по Приморскому проспекту;

- Яхтенная улица от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Полностью движение на данных участках прекратится лишь с 9 до 13 часов в воскресенье, 21 мая.