В Петербурге проходят антитеррористические учения (ФОТО)

В Приморском парке Победы в пятницу, 19 мая, проходят антитеррористические учения, сообщают в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений", - уточняют в ведомстве.

В штабе просят петербуржцев, которые живут рядом с парком, отнестись с пониманием к проводимым учениям.

Фото: vk.com/spb_today

Накануне утром, 18 мая, станция метро «Академическая», была закрыта из-за антитеррористических учений, сообщают в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета. В ходе учений отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и спецслужб «по предотвращению и пресечению террористических проявлений».

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.