В Петербурге утром 20 мая обещают дождь

Синоптики ожидают, что утром в субботу, 20 мая, в Петербурге будет дождь, но уже к обеду небо прояснится. При этом в воскресенье, 21 мая, обойдется без осадков.

Гидрометцентр обещает, что в выходные в Северной столице будет тепло и влажно. Ночью 20 мая температура не будет опускаться ниже 13 градусов, а днем поднимется до +18.

В воскресенье ожидается до +15 и переменная облачность.