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Незаконная парковка мешает жителям дома на Звездной улице заезжать во двор

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© Фото: Mos.ru

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Плата за парковку включена в квитанцию за коммунальные услуги, но город не получает за аренду этой земли никаких налогов.

Жители дома 5/1 на Звездной улице ведут борьбу с ТСЖ «Звездное» из соседнего дома (улица Ленсовета, 88), которое захватила часть их двора - общегородскую собственность, куда должен быть открыт доступ для всех желающих.

«Сначала обнесли все забором и поставили шлагбаум, – сообщает местный житель Валерий. – После сноса забора из-за многочисленных жалоб натянули металлическую проволоку на столбиках. После 7-кратного демонтажа стрелы шлагбаума и его основания, поставили основание на свою законную территорию, а стрелу опускают, препятствую проезду за общую».


Фото: жильцы дома Звездная 5/1
 

Жильцы уточняют, что плата за парковку включена в квитанцию за коммунальные услуги, но город не получает за аренду этой земли никаких налогов. По их словам, налоговая инспекция отказывается проверять факты нарушений.

В распоряжении «Санкт-Петербург.ру» оказался ответ прокуратуры Московского района на жалобу жильцов от 14 февраля этого года. В нем говорится, что размещение будки и шлагбаума требует соответствующего согласования, которое нет. Прокуратура района вынесла председателю ТСЖ «Звездное» представление об устранении выявленных нарушений земельного законодательства.

Администрация района также подтверждает незаконность постройки. При этом, по словам жильцов дома, автостоянка продолажет функционировать.

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