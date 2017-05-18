В России появится единый портал персональных данных

В России появится портал, на котором пользователи смогут проконтролировать распространение их персональных данных. Ведение сайта будет курировать Роскомнадзор.

Механизм планируют разработать к 2019 году, сообщают «Известия», в распоряжение которых попала соответствующая программа Минкомсвязи «Цифровая экономика».

Планируется, что новый ресурс решит проблему бесконтрольного распространения личных данных. К примеру, при входе в бизнес-центр или больницу у человека могут попросить паспорт. Данные документа перепишут с тетрадь, а о дальнейшей их судьбе ничего неизвестно.

Со временем использование паспортных данных нужно будет фиксировать на специальном портале. Авторизовавшись на сайте, пользователь сможет увидеть, кто использует его персональные данные и при желании запретить организации работать с ними.