«Пилон» заплатит штраф за сброс сточных вод в Фонтанку (ФОТО)

Росприроднадзор возбудил дело в отношении петербургского ЗАО «Пилон» из-за сброса сточных вод в Фонтанку в районе Обуховского моста.

В упарвлении ведомства по СЗФО уточняют, что поводом для наказания стало видео, которое сняли очевидцы и выслали чиновникам.

Фото: пресс-служба Росрироднадзора

Когда инспекторы приехали к левой стороне набережной Фонтанки в районе Обуховского моста, то увидели, что через пожарный гидрант со строительной площадки в реку сбрасываются сточные воды, которые имеют белесый мутный оттенок.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). Максимальный штраф по статье для юридических лиц — 40 тысяч рублей.