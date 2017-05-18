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ФАС возбудит дело в отношении LG из-за цен на смартфоны

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© Фото: Sostav.ru

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Антимонопольщики подозревают компанию в координации цен на смартфоны.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудит административное дело против компании LG по подозрению в координации цен на смартфоны, заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Решение о возбуждении дела будет принято в ближайшие дни. Поводом для проверки послужила жалоба анонима. Представитель ведомства сообщил, что речь идет о флагманах и ряде других моделей, названия которых он не сообщил. Конкретные линейки будут прописаны в документации только после возбуждения дела, приводит его слова РБК.

Представитель LG отказался от комментариев.

В августе прошлого года ФАС завела антимонопольное дело в отношении Apple Inc., ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, заподозрив их в координировании цен на iPhone. В начале нынешнего года антимонопольщики начали проверки цен на флагманские модели Samsung.

В апреле ФАС заключила мировое соглашение с технологическим гигантом Google, которого заподозрила в нарушении конкуренции – по мнению службы, компания безальтернативно предлагала свои сервисы пользователям телефонов Android. Тем не менее, Google пришлось выплатить более 400 млн рублей штрафов – последний платеж компания закрыла в середине мая.

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