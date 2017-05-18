«Дальпитерстрой» выплатил дольщикам более 5,4 млн рублей неустойки

Судебные приставы взыскали со строительной компании «Дальпитерстрой» более 5,4 млн, сообщает управлении ФССП России по Петербургу.

В ведомстве отмечают, что застройщик задолжал более 8,5 млн рублей за невыполнение прописанных в договорах обязательств. По решению суда «Дальпитерстрой» должен был компенсировать неустойку и моральный вред 23 дольщикам. Приставы нашли необходимые средства на расчетном счете компании.

Сейчас деньги получили 19 дольщиков. В УФСПП отметили, что ищут способы взыскать с застройщика остальную часть долга.

В четверг, 18 мая, онлайн-база недвижимости Северо-Западного федерального округа Novostroy.su запустила «черный список» новостроек Ленобласти и Петербурга. Список составлен на основе оценок экспертов рынка, сведений из открытых источников, реестров госведомств, а также информации от покупателей квартир.

В него вошли, к примеру, ЖК «Парнас», «Романтика», «Шерементьевский дворец», «Ржевская усадьба» и другие.