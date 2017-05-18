ФАС хочет отменить контракт на ремонт КАД за 400 млн рублей

ФАС Петербурга нашел нарушения при проведении аукциона на ремонт участка КАД за 394,4 млн рублей. Его единственным участником и победителем стала компания ВАД.

Жалобу в ФАС направил конкурент ВАД на аукционе, компания "Возрождение". ФАС обнаружили в действиях заказчика ремонта ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" сразу несколько нарушений.

Это нарушение в инструкции по составлению заявки (необоснованные требования к опыту претендентов на контракт) и обстоятельства отстранения от аукциона компанию "Возрождение"

Определение поставщика по жалобе "Возрождения", которое не было допущено до аукциона, приостановили 5 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок. По закону, до рассмотрения жалобы по существу, контракт нельзя заключать — однако он все же был заключен через сутки.

Теперь материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу для принятия решения об обращении в суд, результаты могут быть отменены, передает "Фонтанка".