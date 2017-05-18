Последний 30 дней в Петербурге стали самыми холодными за 50 лет

В четверг, 18 мая, впервые за последние 36 дней отклонение температуры от нормы станет положительным. Об этом на своей странице в Facebook главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов

«Сегодня ночью минимальная температура в Питере была +11 гр. Рука не хочет писать эти цифры в прогноз. В последние два месяца до таких значений воздух прогревался только в редкие отдельные дневные часы. Сегодня средняя температура воздуха в городе впервые превысит норму и отклонение температуры станет положительным», - также уточнил синоптик.

По его словам, в этот период за последние 50 лет аналогов такой холодной погоды еще не было.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», сегодня синоптики обещают, что температура воздуха днем поднимется до +18 градусов.

В пятницу ожидается небольшой дождь, столбик термометра поднимется до отметки +22 градуса. В субботу похолодает, ожидается дождь.