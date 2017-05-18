У станции метро «Академическая» прошли антитеррористические учения

Станция метро «Академическая» утром в четверг, 18 мая, была закрыта из-за антитеррористических учений, сообщают в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета.
В ходе учений отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и спецслужб «по предотвращению и пресечению террористических проявлений».
В настоящее время все ограничения на посещение метро и прилегающих территорий сняты.
Ранее в пресс-службе подземки сообщили, что в 6:16 «Академическая» была закрыта на вход и выход. Через 10 минут станцию открыли.
Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.