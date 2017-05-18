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В трех районах Петербурга теплосети испытают на прочность

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© Фото: RB7.ru

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Испытания будут проводиться в Кировском, Адмиралтейском и Центральном районах.

В четверг, 18 мая, 2017 «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети на плотность и прочность в Кировском, Адмиралтейском и Центральном районах города

Энергетики призывают всех жителей и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

Также специалисты просят петербуржцев соблюдать простые правила безопасности: не приближаться к месту вытекания воды, не пытаться пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом и не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

В зону испытаний в Адмиралтейском районе входят тепловые сети, которые находятся по улицам:

улица Шкапина (дома 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22-24, 28-30, 32-34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 51, набережная Обводного канала - от дома 122 до 132 и от дома 175 до 233), Рижский проспект, Старо-Петергофский проспект, Дерптский переулок, Ревельский переулок, переулок Лодыгина, Дровяная улица, Курляндская улица, Либавский переулок, улица Циолковского, улица Степана Разина, Лермонтовский проспект, Садовая улица - от набережной Крюкова канала до Ново-Калинкина моста, набережная реки Фонтанки - от Английского проспекта до набережной Крюкова канала, Английский проспект, улица Лабутина, Климов переулок, Канонерская улица, проспект Римского-Корсакова, улица Союза Печатников, Прядильный переулок, Театральная площадь, Дровяной переулок, Псковская улица, Витебская улица, Мясная улица, улица Володи Ермака, набережная реки Пряжки, Мастерская улица, Матисов переулок, улица Александра Блока, Минский переулок, улица Писарева, Рабочий переулок, переулок Матвеева, 10-я Красноармейская улица - от Лермонтовского проспекта до Дровяной улицы, набережная Крюкова канала, переулок Макаренко, Кустарный переулок, Никольский переулок, ул. Декабристов - от Театральной площади до набережной реки Пряжки, улица Глинки, Конногвардейский переулок, Конногвардейский бульвар, улица Якубовича, Галерная улица, площадь Труда, Почтамтская улица, Почтамтский переулок, нечетная сторона набережной канала Грибоедова - от Львиного переулка до Лермонтовского проспекта, Английская набережная, Исаакиевская площадь, Вознесенский проспект - от Исаакиевской площади до Адмиралтейского проспекта, улица Большая Морская - от Исаакиевской площади до набережной Крюкова канала, Адмиралтейская набережная.

В зону испытаний в Кировском районе вошли улицы:

Балтийская, Баррикадная, Белоусова, Возрождения, Гладкова, Губина, Зенитчиков, Зои Космодемьянской, Ивана Черных, Калинина, Кемеровская, Корнеева, Косинова, Кронштадтская, Маршала Говорова, Метростроевцев, Новоовсянниковская, Оборонная, Промышленная, Севастопольская, Трефолева, Тракторная, Турбинная, Швецова улицы, Урхов, Урюпин, Лермонтовский, Майков, Молодежный, Огородный, Охотничий, Сивков переулки, проспект Стачек - от улицы Зенитчиков до площади Стачек, площадь Стачек.

В зону испытаний в Центральном районе входят тепловые сети, проходящие по улице Миллионной.

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны. 

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