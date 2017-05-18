Новый этап ремонта КАД спровоцировал пробки (ФОТО)

На двух участках КАД начался очередной этап ремонта дорожного покрытия, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это вызвало затор движения.

По данным «Яндекс.Пробок», к 08:09 на внешнем кольце КАД образовался серьезный затор. Осложнено движение от Красносельского шоссе до реки Новая. В пробке длиной 8.8 километров можно потерять 30 минут, что на 24 минуты больше обычного.

Ранее сообщалось, что не проехать по КАД между Рябовским и Колтушским шоссе. Длина пробки – 5,5 километров.

Фото: vk.com/spb_today

С 17 по 30 мая ограничения введены между развязками с Таллинским и Московским шоссе внешнего кольца КАД (61-75 километры). На этот период закрыты 1 и 2 полосы, по третьей и четвертой машины едут не быстрее 50 километров в час.

Также с 18 по 28 мая работы ведутся между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом на внешнем кольце КАД. Перекрыты 3 и 4 полосы, на первой и второй введены ограничения скорости.