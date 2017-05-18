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Уровень аммиака на «Зенит-арене» может причинить вред здоровью

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© Фото: РИА Новости

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По одной из версии, виноваты рабочие, которые справляли нужду где попало.

Специалисты установили, что на данный момент уровень аммиака на стадионе на Крестовском превышен в два с половиной раза, что может нанести вред здоровью болельщиков, сообщает Life.

В группе Mash/Мэш «ВКонтакте» сообщается, что причины появления аммиака в таком количестве — рабочие, которые справляли нужду где попало, а также тот факт, что стройка долгое время стояла без вентиляции. В настоящий момент группа заблокирована «в связи с возможным нарушением правил сайта».

Ранее в заключение Ростехнадзора сообщалось, что только десять из 60-ти инженерных систем нового стадиона введены в эксплуатацию. В настоящий момент ведомство проводит проверку стадиона по итогам второго этапа строительства, но о ее ходе не сообщается.

Матч 29-го тура чемпионата России по футболу  «Зенит» — «Краснодар», назначенный на 17 мая, перенесен с «Зенит-арены» на старый стадион «Петровский». Петербургский футбольный клуб объяснил, что такое решение позволит организаторам матча полностью подготовить поле стадиона на Крестовском к Кубку Конфедерации FIFA 2017 и «уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки».

Н строительство стадиона на Крестовском было потрачено, по некоторым оценкам, 48 млрд рублей. Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что из них не менее 30 млрд были украдены.

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