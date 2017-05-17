Картина дня: референдум по Исаакию и «Ночь музеев»

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стало решение ЗакСа не рассматривать вопрос референдума по Исаакиевскому собору.

Оппозиционные депутаты ЗакСа потребовали объяснений от коллег, почему вопрос снят с повестки дня, но спикер парламента Вячеслав Макаров не дал им слова. Вместо этого он возмутился тем, что Вишневский надел на заседание синюю градозащитную ленту. Это не первое замечание Вишневскому от Макарова - ранее спикер сделал выговор из-за отсутствия георгиевской ленточки.

Второй по популярности темой дня стало известие о том, что метро Петербурга будет работать круглосуточно во время «Ночи музеев».

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Для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 проход на станции будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам. При этом в кассах можно будет купить только жетоны. Реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будут.

Кроме круглосуточного метро, в «Ночь музеев» также запустят специальные автобусы. Музеи-участники акции свяжут семь специальных маршрутов, которыми можно воспользоваться по единому билету международной акции.

Самыми оперативными 17 мая стали «Фонтанка», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».