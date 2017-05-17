По ЗСД проедет колонна автомобилей под цвет российского флага

В День России, 12 июня, по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) проедет колонна из 201 автомобиля белого, красного и синего цветов.

Флешмоб под названием «Автомобильная Россия» может установить рекорд как самая массовая движущаяся колонна из машин, выстроенных в форме флага нашей страны.

Колонна флешмоберов проедет вдоль Финского залива, по вантовому мосту и мимо стадиона «Зенит-арена». Автопробег стартует у заезда на трассу в районе Богатырского проспекта и финиширует у съезда на Васильевский остров. Общая протяженность маршрута – 6 киломметров.

Мероприятие организует Региональная общественная организация автомобилистов «СПБ.АВТО» при поддержке сети АЗС «Газпромнефть» и ГИБДД. Акция получила свой хэштег в социальных сетях: #автомобильнаяроссия.

Принять участие в ней могут все желающие.