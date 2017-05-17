В Петербурге появится ЗАГС в виде хрустальной ладьи (ФОТО)

Градостроительный совет Петербурга рассмотрел эскизный проект Невского дворца бракосочетания, который может появиться на пересечении Малоохтинского проспекта с Таллинской улицей.

Рецензент проекта член Градостроительного совета архитектор Никита Явейн рассказал, что изначально были сомнения о постройке чего-либо на этом участке, но члены совета решили, что преград этому нет.



Фото: "Петербургский дневник"

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев поддержал идею проекта, если туда будут внесены некоторые корректировки.

При этом член комиссии петербургского ЗакСа по городскому хозяйству и градостроительству Алексей Ковалев призвал запретить проект строительства дворца бракосочетаний.

«Это здание больше всего похоже на плевательницу или писсуар. Или на кусок стадиона «Зенит-арена. Я уверен, что это будет главным образом торговый центр с ресторанами и магазинами, а не дворец бракосочетаний», - приводит его слова «Фонтанка».

Депутат напомнил, что раньше на данном участке размещалась лодочная станция, и предложил вернуть набережной ее прежний вид.