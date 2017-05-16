Депутат Вишневский требует Полтавченко отменить распоряжение КИО о передаче Исаакия РПЦ

Один из истцов, оспаривавших ранее в суде решение КИО о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ, депутат Закособрания Борис Вишневский обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с требованием отменить это решение. По словам парламентария, само постановление петербургского суда о прекращении иска защитников собора доказывает бессмысленность решения КИО.

Как рассказал Вишневский, после оглашения решения суда, председательствующая в судебной коллегии судья Юлия Иванова обратилась к истцам, сообщив, что указанное распоряжение, которое они оспаривают, "ни о чем".

Депутат обратился к губернатору с просьбой разъяснить, имеют ли органы государственной власти право издавать распоряжения "ни о чем", и не является ли такой факт основанием для проведения служебной проверки и привлечения к ответственности лиц, которые готовили и подписали указанное распоряжение.

Накануне, 15 мая, Петербургский городской суд отказал противникам передачи Исаакиевского собора РПЦ в жалобе на решение суда первой инстанции.

"Судебная коллегия определила: определение Смольнинского суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения",— заявила Юлия Иванова, оглашавшая решение коллегии.

В марте Смольнинский районный суд прекратил рассмотрение дела о передаче Исаакия РПЦ. Решение прекратить производство судья Татьяна Матусяк приняла через три дня после того, как начала рассматривать иск по существу и привлекла в качестве заинтересованного лица губернатора Георгия Полтавченко. Тогда иск подали четыре активиста, в том числе депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

Кроме того, 15 мая стало известно, что заявки от РПЦ на передачу Исаакия до сих пор нет.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.